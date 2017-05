Continuar a ler

Na conferência de imprensa de apresentação do, também o diretor do World Padel Tour [WPT], Hernane Ausguste, reconheceu que a "modalidade está a crescer bastante em Portugal" e prometeu ainda "um torneio muito maior do que o do ano passado".Por sua vez, o mais bem cotado atleta da modalidade (84º do ranking mundial), Miguel Oliveira, enalteceu o trabalho da FPP: "O agradecimento à federação pelo esforço que tem tido pelos atletas. Nota-se bastante uma evolução, um desenvolvimento e há condições para crescer. Obrigado por apostarem em nós [portugueses]".Vasco Pascoal, que fará dupla com Miguel Oliveira, agradeceu o convite para disputar o quadro principal ao lado do compatriota e realçou a "importância de se realizarem torneios desta grandeza" na cidade.Por fim, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Jorge Máximo, confessou que tem "recebido pedidos" para continuar a apostar na modalidade, esperando que o evento "tenha uma grande visibilidade" internacional."Tem sido uma grande aposta e a procura é grande na cidade de Lisboa. O padel vai de encontro a um processo que tem uma capacidade de penetração nos próximos anos. Queremos ser os melhores da modalidade também em Lisboa. Precisamos de ter o máximo de visibilidade neste evento", concluiu.A segunda edição do Lisboa Challenger decorrerá até ao dia 28, no clube VII, Parque Eduardo VII, e terá a participação de 134 jogadores, emparelhados em 67 duplas.