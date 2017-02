O nadador Rafael Gil, do Benfica, sagrou-se este sábado campeão nacional de longa distância, nos campeonatos nacionais que decorreram na Piscina Municipal de Rio Maior.Rafael Gil terminou os 5.000 m livres com 55.37,65 minutos, superiorizando-se a Diogo Marques (Columbofila Cantanhedense), que completou a prova em 55.52,03, e a Mário Bonança (Sporting), que concluiu em 56.15,95.Na competição feminina, Angélica André, do Fluvial Portuense, venceu os 5.000 m livres com a melhor marca nacional seniores (58.15,57), superando o anterior máximo, que já lhe pertencia desde 2014 (58.38,87).

Autor: Lusa