Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima começam quinta-feira a participação no British Masters, torneio do European Tour que vai decorrer até domingo Close House Golf Club, em Newcastle. Os dois golfistas encaram esta participação com muita confiança depois de terem sido 5.º classificados no 11.º Portugal Masters. Resultado que mereceu elogios por parte dos presidentes da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e da PGA de Portugal realçaram o bom desempenho dos dois portugueses."Foi uma semana fantástica para o golfe nacional. O Filipe e o Ricardo com 14 abaixo do Par, que grande resultado, o ambiente que eles criaram aqui no Dom Pedro Victoria Golf Course, com tanta gente a segui-los, é isto que Portugal precisa, de referências para o golfe nacional, para que este desporto se desenvolva neste país", disse José Correia aos microfones da SportTV."Estes dois resultados dos portugueses vão permitir dar uma projeção nacional de media muito interessante", considerou Miguel Franco de Sousa à assessoria do Portugal Masters.

Autor: Hugo Ribeiro