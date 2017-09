Continuar a ler

Masculinos:

1.º Ricardo Esteves, 35:29

2.º João Bernardino, 42:14

3.º João Novo, 42:15



Femininos:

1.ª Beatriz Sanguino, 39:41

2.ª Raquel Costa, 41:44

Ricardo Esteves, em representação da ADFA, e Beatriz Sanguino, do CPOC, foram os vencedores da prova de elite da 1.ª etapa da Porto City Race, que decorreu na noite desta sexta-feira no Parque da Cidade do Porto. Os percursos de elevado índice físico e tecnico puseram à prova os mais de 500 participantes de 20 países presentes no evento. A Porto City Race prossegue este sábado com uma etapa de sprint nos bairros populares de Lordelo do Ouro.