Elite masculinos:

1. Ricardo Esteves, 58:39

2. Nelson Baroca, 1:07:43

3. João Bernardino, 1:08:04



Elite femininos:

1. Raquel Costa, 1:03:20

2. Antonija Orlic, 1:03:35

Com percursos de distância longa e passagem por locais para muitos completamente desconhecidos, tanto na cidade do Porto como em Vila Nova de Gaia, a Porto City Race conseguiu mais uma vez surpreender os participantes. Ricardo Esteves e Raquel Costa foram os grandes vencedores da etapa final no principal escalão, pontuando desta forma ao mais alto nível para o circuito Europeu.O Circuito Nacional continua em outubro em Aveiro e o Circuito Europeu em novembro regressa a Barcelona.