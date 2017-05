Continuar a ler

Em declarações à Lusa, o dirigente, igualmente vice-presidente da federação, fez um "balanço geral bastante positivo", embora, frisa, "os resultados não fossem o mais importante"."Tratando-se da primeira prova internacional do novo ciclo olímpico o que mais importa é aferir o nível das embarcações e poder tirar algumas ilações para as competições mais importantes da época, os Europeus e Mundiais, e o que pode ser feito", sintetizou.As medalhas de ouro de(foi ainda prata em K1 500 e 5.000) e deforam os resultados mais expressivos de Portugal, embora o responsável destaque a prata do novo K4 500, que junta os olímpicos Emanuel Silva, João Ribeiro e David Fernandes ao estreante David Varela."O K4 500 deu uma boa resposta, foi medalha de prata. O tempo efetuado está dentro do que era a nossa previsão. Mas há ainda muito trabalho pela frente. Mais do que o resultado, era necessário ver a resposta que as embarcações iriam dar em competição. Foi dentro do que era expectável pela equipa técnica", garantiu.Ricardo Machado falou da preocupação na "renovação" da equipa nacional, lembrando que a David Varela se junta, por exemplo, a "experiente, mas ainda jovem" Francisca Laia e Maria Cabrita.Tendo a possibilidade de poder apresentar duas equipas em cada prova, Portugal apostou em casa numa seleção de 40 canoístas: "Continuando a trabalhar assim, certamente que alguns vão dar-nos muitas alegrias no futuro".Em termos organizativos, também a "satisfação" de assistir a mais uma "prova da excelência de Portugal", que em 2018 vai organizar os campeonatos do mundo de pista e maratonas, em Montemor-o-Velho e Ponte de Lima, respetivamente.