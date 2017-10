Continuar a ler

O outro português em prova, José-Filipe Lima, deu um salto na tabela e passou a ocupar o 21.º lugar, depois de um dia em que contabilizou 70 pancadas. No total, tem 214, uma acima do par.



Na liderança do torneio segue o detentor do título e anfitrião do torneio, o espanhol Sergio Garcia, com 205 pancadas, oito abaixo do par.

O português Ricardo Melo Gouveia perdeu este sábado um lugar e terminou o dia em sétimo, na terceira volta do Andalucia Valderrama Masters, a decorrer no Real Club Valderrama, em Cadiz, Espanha.Melo Gouveia totaliza 211 pancadas, duas abaixo do par, tendo completado no terceiro dia um total de 72, e segue no sétimo posto, na companhia do irlandês Shane Lowry, do dinamarquês Anders Hansen, do inglês Robert Rock e do norte-americano Julian Suri.

Autor: Lusa