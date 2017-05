O golfista português Ricardo Melo Gouveia concluiu esta quinta-feira no 85.º lugar, com 74 pancadas (duas acima do par), a primeira volta do BMW PGA Championship, em Surrey, na Inglaterra.Melo Gouveia esteve desinspirado nos primeiros nove buracos, ao fazer três 'bogeys' (uma pancada acima do par) e um 'duplo bogey (duas acima), para melhorar claramente nos segundos, com três 'birdies' (uma abaixo).A prova é liderada pelo sueco Johan Carlsson, com um total de 66 pancadas, seis abaixo do par.

Autor: Lusa