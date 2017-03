Continuar a ler

O golfista português, que já tinha sido afetado por esta lesão em fevereiro, esteve muito abaixo na volta desta quinta-feira, interrompida devido ao risco de trovoadas, tendo concluído com um agregado de 79 pancadas, sete acima do par do campo.O dia correu melhor ao outro português em prova, José-Filipe Lima, que terminou integrado no grupo dos classificados em 6.º lugar, com 70 pancadas, duas abaixo do par.