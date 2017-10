Continuar a ler

Pior prestação teve José-Filipe Lima, que terminou o primeiro dia do torneio no grupo dos classificados em 39.°, com 72 pancadas, uma acima do Par, totalizando dois birdies e três bogeys.



O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou no grupo dos classificados em sexto lugar o primeiro dia do Andalucia Valderrama Masters, a decorrer no Real Club Valderrama, em Cádis, Espanha.Com um total de 69 pancadas, duas abaixo do Par do campo, Ricardo Gouveia entregou um cartão com três birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima).

Autor: Lusa