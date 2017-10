Continuar a ler

No domingo, Melo Gouveia terminou no 23.º lugar o Andalucia Valderrama Masters, em Cádis, Espanha, resultado que lhe permite manter o cartão do European Tour para 2018.O golfista português não garantiu a manutenção através da Corrida para o Dubai, na qual foi 115.º com 332.033 euros em prémios, mas através de uma lista de acesso, na qual os 10 primeiros asseguram um lugar no circuito.Melo Gouveia, que este ano foi quinto classificado no Portugal Masters, empatado com Filipe Lima, foi nono na lista de acesso, que exclui as classificações em alguns torneios de elite.Filipe Lima, que foi 30.º no torneio em Espanha, não conseguiu garantir o cartão ao terminar a Corrida para o Dubai na 139.ª posição, com ganhos de 218.622 euros.