No torneio que marca o seu regresso ao principal circuito da Europa, Filipe Lima teve uma volta mais negativa, com um total de 75 pancadas (três acima do par), fruto de três 'birdies', quatro 'bogeys' e um duplo-'bogey'.



O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira entre os 65.os posicionados a primeira volta do Masters do Qatar, enquanto Filipe Lima está no 115.º posto no seu regresso ao European Tour.No começo do seu segundo torneio da época, Melo Gouveia, atual 65.º do circuito europeu, entregou um cartão de 71 pancadas (uma abaixo do par), com quatro 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

Autor: Lusa