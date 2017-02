O espanhol Sergio Garcia terminou esta quinta-feira a primeira volta do Open do Dubai na liderança, ao cumprir o percurso em 65 pancadas, enquanto o português Ricardo Melo Gouveia ocupa a 102.ª posição com 75.Garcia detém apenas uma pancada de vantagem para um duo perseguidor, composto pelo chileno Felipe Aguilar e pelo sul-africano George Coetzee, enquanto o 4.º lugar é ocupado por um lote de quatro jogadores, a duas pancadas do comandante.Ricardo Melo Gouveia esteve regular na primeira metade do percurso, na qual fez par nos nove buracos, mas a segunda metade correu-lhe pior, na qual fez apenas um 'birdie' (uma abaixo do par do buraco), contra dois 'bogeys' (uma acima do par do buraco) e um duplo-'bogey'.

Autor: Lusa