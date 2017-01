O português Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado ao 22.º lugar do Abu Dhabi Championship, prova do circuito europeu, contabilizando um total de 208 pancadas, após cumprir a terceira volta em 67.Melo Gouveia ascendeu 29 posições, voltando a melhorar o score da ronda, depois dos 72 shots, na quinta-feira, e dos 69, na sexta.O inglês Tyrrell Hatton lidera a prova, com 203 golpes, seguido do compatriota Tommy Fleetwood, do tailandês Kiradech Aphibarnrat, do alemão Martin Kaymer, que iniciou o dia na liderança, do espanhol Pablo Larrazábal e do norte-americano Dustin Johnson, todos com 204.

Autor: Lusa