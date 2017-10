Continuar a ler

No entanto, a volta de este sábado voltou a não correr bem ao jogador português, autor de 74 pancadas, resultado que o atira para o 69.º posto, com um total de 218 pancadas.



A prova continua a ser liderada pelo sul-africano Erik van Rooyen, agora com um total de 199 pancadas (17 abaixo), menos duas do que o finlandês Tapio Pulkkanen, segundo classificado. No entanto, a volta de este sábado voltou a não correr bem ao jogador português, autor de 74 pancadas, resultado que o atira para o 69.º posto, com um total de 218 pancadas.A prova continua a ser liderada pelo sul-africano Erik van Rooyen, agora com um total de 199 pancadas (17 abaixo), menos duas do que o finlandês Tapio Pulkkanen, segundo classificado.

O português Ricardo Santos, que na sexta-feira passou o cut do Open de Hainan em golfe, na China, voltou a ter este sábado uma volta menos boa, cumprindo o percurso em 74 pancadas (duas acima do Par).Ricardo Santos, que no primeiro dia efetuou um percurso em 75 pancadas (três acima), recuperou na sexta-feira e, com 69 (três abaixo), passou o cut integrado nos 60 primeiros, podendo assim disputar os dois últimos dias de prova.

Autor: Lusa