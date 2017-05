Ricardo Santos concluiu esta quinta-feira na 24.ª posição a primeira volta do Challenge da República Checa, com Tomás Santos Silva e João Carlota a estarem fora dos lugares de qualificação.Em Drítec, Ricardo Santos terminou a primeira ronda, com 70 pancadas (duas abaixo do par), a seis do sueco Oscar Lengden, que lidera com um shot de avanço sobre o francês Thomas Linard.Tomás Santos Silva ocupa o 92.º lugar, com 73 pancadas (uma acima do par), menos duas do que João Carlota, que está em 124.º.

Autor: Lusa