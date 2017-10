Continuar a ler

No cartão que entregou hoje, Ricardo Santos, que concluiu no grupo dos classificados no lugar 83, marcou dois birdies (uma pancada abaixo) e um bogey (uma acima).



O português Ricardo Santos falhou presença nas duas voltas decisivas do open de Ras Al Khaimah, torneio do Challenge Tour, a segunda divisão europeia, ao terminar com um agregado de 148 pancadas.Nos Emirados Árabes Unidos, Ricardo Santos marcou 71 pancadas, depois de ter conseguido 77 na volta de quarta-feira, ficando a quatro pancadas do cut, fixado nos 144 shots.

Autor: Lusa