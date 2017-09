O golfista português Ricardo Santos falhou esta sexta-feira o cut do challenge de Espanha, terminando no grupo dos classificados em 103.° o torneio a decorrer em Urturi, no País Basco.Depois de no primeiro dia de prova ter terminado a três pancadas da liderança, Ricardo Santos caiu 99 posições depois de uma segunda ronda com três birdies (uma abaixo do par), quatro bogeys (uma acima) e dois duplos-bogeys.O norueguês Jarand Ekeland Arnoy lidera isolado com 130 pancadas, 14 abaixo do par.

Autor: Lusa