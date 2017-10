O português Ricardo Santos terminou esta quinta-feira na posição 49 a primeira volta do Foshan Open, prova da segunda divisão do golfe europeu, que decorre na China, ao concluir com 72 pancadas.Ricardo Santos, que segue empatado com outros 15 jogadores, igualou o par do campo, tendo marcado dois bogeys (uma pancada acima), "anulados" por dois birdies (uma abaixo).O torneio é liderado pelo inglês Callun Tarren, que hoje marcou 65 pancadas (sete abaixo do par).

Autor: Lusa