O português Ricardo Santos terminou na 99.ª posição o open de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, torneio do Challenge Tour.Ricardo Santos concluiu com 77 pancadas, cinco acima do par, tendo marcado dois 'birdies' (uma pancada abaixo) e sete bogeys (uma acima).O torneio é liderado pelo holandês Jurrian van Der Vaart, que soma 64 pancadas.

Autor: Lusa