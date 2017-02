É cada vez mais uma realidade. Ronda Rousey não deverá regressar à ação. Dana White, líder do UFC, garantiu que a lutadora já está a pensar em sopas e descanso.

"É engraçado que me perguntem isso hoje, porque estive com ela esta manhã, a caminho do ginásio. Ela está bem. Está de cabeça erguida. Está a fazer o que tem de fazer. Como já disse, falei com ela e se tivesse de responder agora, diria que ela não voltará aos ringues", revelou Dana White ao UFC Unfiltered.

"Acho que provavelmente terminou. Vai afastar-se rumo ao pôr do sol e começar a viver a vida fora das lutas. Não tenho nenhuma informação de que ela vá retirar-se. Mas depois de falar com ela é aquilo que sinto", rematou.

Autor: João Seixas