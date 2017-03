Continuar a ler

Logo após o jogo, que decorreu em 19 de fevereiro, McIlroy afirmou que só se apercebeu que o atual presidente dos EUA iria jogar pouco antes do início da volta.



"Pus de lado qualquer crença política", afirmou, acrescentando: "Ver 30 agentes dos serviços secretos e atiradores nas árvores foi uma experiência surreal. Foi também por isso que quis ir jogar".



O golfista garantiu que se o presidente fosse Barack Obama "também teria jogado", e lembrou que já jogou com Bill Clinton e George W. Bush, antigos presidentes dos EUA.



"As pessoas podem ou não respeitar a pessoa, não me importo, mas ter a chance de jogar num cenário destes é uma experiência para toda a vida", afirmou Rory McIlroy, atual terceiro classificado da hierarquia mundial de golfe.



O golfista Rory McIlroy garantiu ter ficado surpreendido com as críticas por ter jogado com Donald Trump e assegurou que durante a volta que fez com o presidente dos Estados Unidos colocou a política de lado.O norte-irlandês já tinha abordado a questão na semana passada, mas voltou a ser questionado sobre o assunto na terça-feira, pouco antes do início do WGC-Mexico Championship, no qual deverá voltar à competição após uma ausência de quase dois meses devido a lesão.

Autor: Lusa