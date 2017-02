A edição de 2020 do British Open em golfe, um dos Grand Slam anuais da modalidade, será realizada no clube de Royal St. George's, anunciou esta segunda-feira a organização do 'major' mais antigo do mundo.A infraestrutura situada em Kent - sul de Inglaterra - recebeu o torneio pela última vez em 2011, sendo esta a 15.ª vez que acolhe a prova na sua história.Em 2016, o British Open em golfe realizou-se no circuito escocês de Royal Troon, com o sueco Henrik Stenson a vencer o terceiro dos quatro 'Grand Slams' do ano.

Autor: Lusa