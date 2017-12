Rui Caeiro, vice-presidente do Sporting com o pelouro das modalidades, segue o pensamento de Bruno de Carvalho, quando diz que o que interessa é "como termina e não como começa", quando questionado sobre a liderança em sete campeonatos, cinco dos quais nas modalidades. "Estamos naturalmente satisfeitos com a liderança ao ‘intervalo’, mas interessa é no final trazer títulos para o clube", disse o dirigente à Sporting TV, negando que o clube se sinta pressionado com a condição em que se encontra. "Não há pressão por estarmos em primeiro, a pressão é estar no Sporting, garantindo que com empenho e atitude vamos atingir os objetivos."Rui Caeiro aproveitou ainda para elogiar o contributo dos sócios para a vitalidade das modalidades, mas frisa que "o trabalho não está fechado, é preciso que haja novos sócios, que venham aos estádios apoiar. Os associados têm obrigação de ajudar, materializar esse apoio, para trazer mais investimento às modalidades."