A decisão de manter a suspensão da Agência Russa (RUSADA), a menos de três meses do início de Pyeongchang2018, foi tomada esta quinta-feira no Conselho da Fundação da AMA, reunido em Seul, e que seguiu a orientação do Comité Executivo do organismo.A RUSADA foi suspensa pela AMA em novembro de 2015, na sequência de um escândalo que afetou o desporto na Rússia, acusada de ter um sistema de doping apoiado pelo estado de 2011 a 2015.A AMA espera ainda um reconhecimento do relatório produzido pelo jurista canadiano Richard McLaren, que revelava a dimensão institucional do sistema de dopagem."A RUSADA continua a desenvolver o seu trabalho e o mais importante, no momento, é garantir o desenvolvimento e o funcionamento da organização", disse Yuri Ganous, destacando o aumento contínuo do número de inspetores do organismo.Na sequência deste caso, os atletas russos foram excluídos de várias competições internacionais, entre as quais os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio'2016.O Comité Olímpico Internacional vai decidir a presença nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, numa reunião do Comité Executivo, de 5 a 7 de dezembro.