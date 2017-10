No final do ano vai cessar a ligação de Ryzsard Hoppe à Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), onde chegou há 13 anos pelas mãos do então presidente, Mário Santos. A atual direção, liderada por Vítor Félix e Ricardo Machado, este responsável pelas Seleções, decidiu não renovar o contrato pelo que o técnico polaco, de 66 anos, está de saída.

"Quando voltei de férias da Polónio disseram-me que não iriam renovar comigo. Quem manda é a Federação, que tem outras ideias e quanto a isso não há problema algum", disse-nos Hoppe.

Continuar a ler

O conceituado técnico refere não guardar mágoa, e é com emoção que diz levar o nosso país no coração, agora que vai regressar à sua nação de berço. "Portugal é a minha segunda casa." Afinal, são 13 anos de ligação ao nosso país, e repletos de grandes sucessos. "Quando cheguei tinham-se conquistado penso que oito medalhas em 25 anos. Agora, perdi a conta às que foram conseguidas nestes anos. Mais de 100 certamente só em Mundiais, Europeus e Taças do Mundo. E ainda a única medalha olímpica", constata Hoppe, referindo-se à prata em Londres’2012 de Emanuel Silva e Fernando Pimenta em K2 1000. "Os resultados falam por si, mudámos o sistema, crescemos juntos, escrevemos belas páginas."

Tristeza e aceitação

A saída do Ryszard Hoppe deixou um misto de sentimentos em atletas que com ele trabalharam diretamente. Enquanto Hélder Silva lamenta a não renovação de contrato, Teresa Portela diz que é tempo de mudança.

"É muito triste ver que o Ryszard não fica. Trabalhei com ele desde que chegou, com ele cresci, com ele fui aos Jogos Olímpicos. Devo-lhe tudo", sublinhou Silva, que esteve no Rio’2016 nas canoas. "O Ryszard tinha espaço para continuar, nem que fosse em outras funções. Foi ele que conseguiu os melhores resultados, a única medalha olímpica."

Teresa Portela reconhece a importância de Hoppe na evolução da canoagem portuguesa, mas tudo tem um fim. "Chegou a altura de evoluir, até porque os resultados dos últimos anos já não foram tão bons. Já perdemos um ano para Tóquio’2020."

Após os Jogos Olímpicos de Londres’2012 – até essa altura foi selecionador nacional para todas as especialidades –, Hoppe ficou apenas com os caiaques femininos e as canoas.