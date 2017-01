2016 não foi, afinal, totalmente um ano para esquecer para a McLaren. Depois da desilusão que foi a performance no Mundial de Fórmula 1, a marca de Woking acabou por ter boas notícias no plano comercial, já que o ano passado foi o melhor da sua história em termos de vendas dos seus (caros) bólides."2016 foi um ano histórico para a McLaren", confessou Mike Flewitt, CEO da McLaren Automotive, que em 2016 vendeu 3286 unidades, contra as 1654 que havia conseguido transacionar no ano anterior. Deste número, os Estados Unidos foram o mercado mais comprador (1139), ao passo que na Europa ficaram 996 unidades.

Autor: Fábio Lima