Continuar a ler

A vencedora foi a sul-africana Hayley Nixon, que completou o percurso em 1:55.23 horas, menos 16,1 segundos do que a compatriota Michelle Burn e 50,8 do que a neozelandesa Teneale Hatton.



No domingo corre-se a corrida masculina, com Portugal a estar representado por David Fernandes, Oscar Chalupsky e Marco Gomes. A vencedora foi a sul-africana Hayley Nixon, que completou o percurso em 1:55.23 horas, menos 16,1 segundos do que a compatriota Michelle Burn e 50,8 do que a neozelandesa Teneale Hatton.No domingo corre-se a corrida masculina, com Portugal a estar representado por David Fernandes, Oscar Chalupsky e Marco Gomes.

A portuguesa Sara Rafael terminou este sábado na 19.ª posição a prova feminina dos Mundiais de canoagem de mar, que estão a decorrer em Hong Kong.Depois de ter sido oitava no Tahiti em 2015, a canoísta do Clube Náutico do Litoral Alentejano terminou os 22 quilómetros em 2:07.14,5 horas.

Autor: Lusa