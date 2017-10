Continuar a ler

Rafaela, de 28 anos, não irá competir desta vez, por estar ligada à organização do evento enquanto "route setter", pelo que Briand Monteiro aparece como favorita. Para a brasileira, a presença da portuguesa de origem ucraniana Olga Fedyuk vai baralhar as contas e deixa a promessa de uma prova feminina até mais interessante do que a masculina."Vai ser uma prova da Taça muito interessante; a Briand é muito forte, mas a presença da Olga vai complicar tudo. Penso que vai ser um excelente espectáculo e muito interessante de seguir. Como organizadora e ‘route setter’ espero apenas que haja momentos agradáveis para competidores e público e que consiga contribuir para apurar o melhor escalador, e com espectáculo".Entre os homens, André Neres, considerado o melhor escalador nacional e o "ponta de lança" no sonho de uma presença olímpica em Tóquio 2020 por parte da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), apesar do terceiro lugar na primeira mão, reclama o favoritismo, alicerçado na maior experiência e na condição física melhorada após uma primeira passagem pela Taça onde não estava, assumidamente, nas melhores condições."Espero não 'meter a pata na poça' como na última prova, onde me apresentei em má forma, sem ter descansado o suficiente para a ocasião. Espero ganhar, embora o Boulder não seja a minha especialidade favorita. Contudo, há quem ache que até é aquela em que tenho mais potencial, como o Selecionador Nacional Frederico Silva", afirma Neres.André Neres é dos escaladores portugueses com mais experiência internacional e analisou a participação de atletas internacionais na prova, assim como alguns atletas juniores que se tem mostrado uma surpresa."Parece-me muito positiva a presença destes atletas internacionais, pois atesta a qualidade e atractividade das nossas provas. Quanto ao facto de vermos alguns jovens a 'comer' lugares aos mais velhos, isto prende-se com a qualidade do trabalho de formação que vem a ser desenvolvido e que só tem de nos deixar satifeitos e esperançados para o futuro."