Os vice-campeões olímpicos em Londres2012, Fernando Pimenta e Emanuel Silva, em K2 1000, João Ribeiro, David Fernandes e David Varela constituem o quinteto em competição."Na senda do que tem sido hábito, esperamos bons resultados, embora esta prova vá ser mais difícil e competitiva do que foi em Montemor-o-Velho. Mas, temos uma equipa experiente e consolidada e acreditamos num bom desempenho", disse o dirigente.Os caiaques femininos e as canoas vão falhar esta prova, guardando-se para o fim de semana seguinte em Belgrado, Sérvia, na terceira Taça do Mundo.Na primeira prova internacional do ciclo Tóquio2020, Portugal conquistou 11 medalhas em Montemor-o-Velho, na Taça do Mundo que decorreu no passado fim de semana.Em Szeged, Fernando Pimenta vai fazer K1 1000 e 500, distâncias nas quais foi ouro e prata, respetivamente, em Montemor-o-Velho: vai prescindir dos 5.000, distância na qual foi prata.Emanuel Silva e João Ribeiro, que foram quartos no Rio2016, repetem o K2 1.000, enquanto David Fernandes e David Varela vão fazer K2 500.Este quarteto junta-se no K4 1000 que apresenta como novidade David Varela, substituto de Fernando Pimenta, que agora compete apenas em K1.