A Seleção Nacional feminina de caiaque começou ontem o primeiro estágio tendo em vista a próxima época e já sob a ordem do novo enquadramento técnico, ou seja, com as orientações dos técnicos Hélio Lucas e Leonel Correia, depois de oficializada a saída do polaco Ryzsard Hoppe. Lucas acumula agora estas funções com a de treinador de Fernando Pimenta.

"Encaro este desafio da mesma forma que os outros. Foi preciso trabalhar muito para o Fernando chegar onde chegou, agora vai ser o mesmo", disse-nos Hélio Lucas. "É um desafio ainda assim um pouco diferente, porque o feminino são distâncias mais curtas, 200 e 500, o Fernando é 1.000."

Continuar a ler

O objetivo para a equipa feminina já está traçado. "Definir e melhorar a consistência dos resultados, procurar que chegue a mais finais A. Depois, focarmo-nos no apuramento olímpico, que vai acontecer em 2019." E em Tóquio’2020 poderá estar de novo o K4, que falhou o Rio’2016. "É verdade que saíram da equipas duas atletas, a Beatriz Gomes e a Helena Rodrigues, temos agora dois anos pela frente. Mas a maior parte do grupo agora reunido já conquistou várias medalhas", frisou Hélio Lucas. O estágio que ontem começou na Barragem da Aguieira prolonga-se até sábado, para depois o grupo trabalhar na próxima semana em Ponte de Lima. Na Aguieira e claro sob a orientação de Hélio Lucas trabalha também Fernando Pimenta.



Grupo com oito atletas é a base da equipa



O grupo feminino que se encontra em estágio constitui, de acordo com Hélio Lucas, "a base da equipa" para daí se encontrar as atletas que estarão na luta pelo apuramento olímpico para os Jogos de Tóquio’2020. Cinco destas já estão integradas no Projeto Olímpico: Francisca Laia, Márcia Aldeias, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Maria Cabrita, juntando-se a elas as sub-23 Inês Costa, Francisca Carvalho e Sara Sotero, esta ausente ainda do estágio que decorre na Barragem da Aguieira. Refira-se que o próximo ano será de intensa atividade para as diversas Seleções Nacionais, sendo que na principal, a de seniores de velocidade, o foco vai estar no Campeonato do Mundo em agosto e que em 2018 vai realizar-se em Montemor-o-Velho. O grupo feminino que se encontra em estágio constitui, de acordo com Hélio Lucas, "a base da equipa" para daí se encontrar as atletas que estarão na luta pelo apuramento olímpico para os Jogos de Tóquio’2020. Cinco destas já estão integradas no Projeto Olímpico: Francisca Laia, Márcia Aldeias, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Maria Cabrita, juntando-se a elas as sub-23 Inês Costa, Francisca Carvalho e Sara Sotero, esta ausente ainda do estágio que decorre na Barragem da Aguieira. Refira-se que o próximo ano será de intensa atividade para as diversas Seleções Nacionais, sendo que na principal, a de seniores de velocidade, o foco vai estar no Campeonato do Mundo em agosto e que em 2018 vai realizar-se em Montemor-o-Velho.

Autor: Ana Paula Marques