Araújo e Mendonça completaram a tarefa iniciada por Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues que, no primeiro encontro das meias-finais, derrotaram Laura Clergue e Audrey Casanova, por duplo 6-1.



A seleção feminina portuguesa vai lutar, no sábado, pela revalidação do título europeu de padel, depois de ter vencido a França nas meias-finais da competição que decorre no Clube de Ténis do Estoril.Sofia Araújo e Filipa Mendonça garantiram o segundo e decisivo ponto no duelo com a França, ao vencerem a dupla composta por Léa Godalier e Marianne van Daele, por 6-1 e 6-3.

Autor: Lusa