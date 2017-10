Continuar a ler

Eduardo Fernandes e Tomás Fernandes dominaram a primeira meia-final masculina, enquanto Guilherme Fonseca passou em primeiro na segunda e Pedro Henrique seguiu para a repescagem, com os resultados lusos a colocarem a comitiva lusa no primeiro posto."Foi um dia longo e mais uma vez com muita chuva, muito vento e com o mar bastante desordenado. Só não foi perfeito porque não conseguimos colocar os quatro atletas de surf open na final principal", analisou o selecionador, David Raimundo, em declarações à Federação Portuguesa de Surf.No sábado, entram em ação os nove surfistas portugueses, com as finais de bodyboard feminino, para Teresa Padrela, e open, para Daniel Fonseca, e a final de surf feminino, com Carol Henrique e Mafalda Lopes.João Dantas vai tentar vencer a final de longboard, enquanto Tomás Fernandes, Guilherme Fonseca e Eduardo Fernandes procuram qualificar-se para a finalíssima de domingo em surf open, com Pedro Henrique nas repescagens.Portugal venceu pela última vez o Eurosurf em 2011.