Continuar a ler

"Quando lutei com o Arturo Gatti, fui para o terreno dele. Ele era o cabeça de cartaz e eu era o 'underdog'. Fui lá, derrotei-o e não chorei, não reclamei. Quando lutei com o Oscar De La Hoya, ele era o cabeça de cartaz e eu era o 'underdog'. Fui lá, não chorei, não reclamei, derrotei-o e passei a ser eu o cabeça de cartaz. Pelo Conor McGregor, deixo a reforma, mas apenas por ele", acrescentou, continuando:



"Não quero ouvir mais desculpas sobre dinheiro, sobre o UFC. Assina o papel com o UFC, para lutarmos em junho. Simples. Vamos lutar em junho! És o lado B e eu sou o A. Não estamos aqui para nos lamentarmos relativamente a dinheiro. Estou farto desta choradeira sobre dinheiro. Estás a atirar areia para os olhos de todos. Se queres lutar, assina o papel. Vamos lá! Saquem dos vossos telemóveis e publiquem isto na Internet o quanto antes. Hoje, deixo oficialmente a reforma pelo Conor McGregor. Não percamos mais tempo. Vamos tornar esta m**** real, rápido! Vamos lá, em junho", atirou.



«Não fazia a mínima sobre quem é ele»



No mesmo evento, Mayweather recordou quando começou a ouvir falar em McGregor. "Para ser sincero, quando começaram a falar disso pensei para mim 'não faço a mínima sobre quem é esse tipo'. Mas depois lá percebi quem ele era, vi uns vídeos...", lembrou. "Quando lutei com o Arturo Gatti, fui para o terreno dele. Ele era o cabeça de cartaz e eu era o 'underdog'. Fui lá, derrotei-o e não chorei, não reclamei. Quando lutei com o Oscar De La Hoya, ele era o cabeça de cartaz e eu era o 'underdog'. Fui lá, não chorei, não reclamei, derrotei-o e passei a ser eu o cabeça de cartaz. Pelo Conor McGregor, deixo a reforma, mas apenas por ele", acrescentou, continuando:"Não quero ouvir mais desculpas sobre dinheiro, sobre o UFC. Assina o papel com o UFC, para lutarmos em junho. Simples. Vamos lutar em junho! És o lado B e eu sou o A. Não estamos aqui para nos lamentarmos relativamente a dinheiro. Estou farto desta choradeira sobre dinheiro. Estás a atirar areia para os olhos de todos. Se queres lutar, assina o papel. Vamos lá! Saquem dos vossos telemóveis e publiquem isto na Internet o quanto antes. Hoje, deixo oficialmente a reforma pelo Conor McGregor. Não percamos mais tempo. Vamos tornar esta m**** real, rápido! Vamos lá, em junho", atirou.No mesmo evento, Mayweather recordou quando começou a ouvir falar em McGregor. "Para ser sincero, quando começaram a falar disso pensei para mim 'não faço a mínima sobre quem é esse tipo'. Mas depois lá percebi quem ele era, vi uns vídeos...", lembrou.

Já muito se disse sobre o eventual combate entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, mas este sábado surgiu aquele que pode ser entendido como o avanço mais significativo de sempre neste particular. Pela primeira vez de uma forma direta e concreta, Mayweather deixou claro que está mesmo disposto a deixar a reforma e voltar aos combates e, para mais, deixou uma data no ar."Vou dizer isto para o McGregor... Só deixo a reforma para lutar com o Conor. Simples. Vamos lutar em junho! ", atirou o norte-americano, durante um evento com fãs realizado em Liverpool.

Autor: Fábio Lima