The #FedExCup playoffs are over and we managed to make 51 so my wife and I will be donating $102,000 for #HurricaneHarveyrelief — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 24 de setembro de 2017

O jogador de golfe, Sergio García, anunciou que, juntamente com a mulher, Angela Hamann, irá doar 85.650 mil euros para as vítimas do furacão Harvey.A catástrofe devastou grande parte do Texas no final de agosto e fez mais de 30 mortos em Houston, uma das cidades afetadas.Com base nos bons resultados da FedEx Cup, García prometeu doar cerca de dois mil dólares por cada birdie ganho e cinco mil por cada eagle. Ora, no total, o golfista conseguiu 51 birdie, que serão transformados em 102 mil dólares (85 mil euros).Após o final dos playoffs da FedEx Cup, Sergio García anunciou na sua conta pessoal do Twitter o valor total a doar para as vítimas do furacão.