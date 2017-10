Continuar a ler

O terreno terá relevo acentuado, constituído por áreas urbanas de ruas estreitas, escadas, jardins e áreas não urbanas, com áreas abertas com alguma vegetação rasteira e áreas de floresta limpa.



O mapa do evento será na escala 1/5.000, com equidistância de 2,5m, atualizado em Setembro.



O centro do evento funcionará no campo de futebol da Praia do Ouro com partida pelas 10:00 do dia 01 de Novembro.



Site Oficial - http://gduazoia.webnode.pt/sesimbra-city-race/



Sesimbra vai receber a etapa final da terceira temporada, do circuito Portugal City Race. O circuito teve início em fevereiro em Esposende, passando a seguir por Braga Vila do Conde, Santo Tirso, Vila Real, Leiria, Penafiel, Tondela, Águeda, Figueira da Foz, Porto, Aveiro, terminando a 1 de Novembro com a Sesimbra City Race.A Sesimbra City Race é uma organização do Grupo Desportivo União da Azoia, com os apoios da Câmara Municipal de Sesimbra e Federação Portuguesa de Orientação.