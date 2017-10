Continuar a ler

No treino a Biles, o técnico francês vai substituir Aimee Boorman, treinadora que se mudou para a Florida após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.



"Será definitivamente um ambiente diferente. Será um estilo diferente. Às vezes precisamos de mudar para progredir enquanto atletas", justificou a ginasta norte-americana, em declarações à AP.



Depois do êxito no Rio de Janeiro, a ginasta, de 20 anos, entrou em período sabático, durante o qual entrou no concurso televisivo norte-americano "Dançando com as estrelas", lançou uma autobiografia e viajou pelo país como oradora. No treino a Biles, o técnico francês vai substituir Aimee Boorman, treinadora que se mudou para a Florida após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro."Será definitivamente um ambiente diferente. Será um estilo diferente. Às vezes precisamos de mudar para progredir enquanto atletas", justificou a ginasta norte-americana, em declarações à AP.Depois do êxito no Rio de Janeiro, a ginasta, de 20 anos, entrou em período sabático, durante o qual entrou no concurso televisivo norte-americano "Dançando com as estrelas", lançou uma autobiografia e viajou pelo país como oradora.

A norte-americana Simone Biles, estrela nos Jogos Olímpicos Rio'2016, com a conquista de quatro medalhas de ouro e uma de bronze, vai ser orientada, a partir de novembro, com um novo treinador, o francês Laurent Landi.Biles vai regressar aos treinos depois de um ano afastada com o treinador francês, um antigo ginasta de nível médio (foi 12.º nos Europeus juniores em 1994), que orientava Madison Kocian, ginasta norte-americana que também esteve no Rio'2016.

Autor: Lusa