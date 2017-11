Sofia Barroso Sá tem 13 anos, é federada na modalidade de golfe, tendo sido este ano vice-campeã nacional sub-14, e ainda a mais jovem vencedora da prova feminina da Taça da Federação Portuguesa de Golfe. Mas a jovem de Belmonte pratica outras modalidades, como ténis de mesa, badminton, taekwondo. E até chegou a jogar futebol...

"Comecei a frequentar o campo [golfe] regularmente, abandonando o futebol por ser a única menina", conta em carta enviada ao nosso jornal, onde revela ter-se iniciado no desporto onde agora começa a dar cartas com apenas 7 anos.

Continuar a ler

"Aos 8 anos, participei no meu primeiro torneio no campo de Montebelo em Viseu e ao fim de meia dúzia de torneios, sagrei-me campeã nacional sub-10 no campo do Oporto quando tinha apenas 9 anos e senti-me muito feliz, apesar de ter sido uma surpresa. Para mim, era só mais um torneio", refere Sofia Barroso Sá.

Nem as dificuldades travam as ambições desta jovem. "O 2017 tem sido uma aventura fantástica. Chamo-lhe aventura porque tenho feito grandes deslocações com o meu pai para treinar e jogar os torneios da FPG, pois o campo de golfe mais perto da minha residência fica a 120 km (Montebelo – Viseu), e os torneios são todos no litoral."

"Mas este crescimento no golfe só tem sido possível com apoio do meu município, da Federação Portuguesa de Golfe, e principalmente da minha família que faz um grande esforço para eu jogar este desporto."