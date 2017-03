Faltam poucas horas para a estreia de Frederico Morais num evento do World Tour, sem trazer consigo um wildcard. A estreia, carimbada por uma época de excelentes resultados, está marcada para amanhã (hoje à tarde em Portugal), em Queensland, na Austrália, onde se disputa a primeira paragem do Mundial. O Quiksilver Pro Gold Coast coloca Kikas na 10ª bateria, juntamente com o brasileiro Filipe Toledo e o australiano Adrian Buchan.

Frederico é o 2º português a marcar presença na elite do surf depois de Tiago Pires (2008 a 2015). De recordar que foi no Havai que o surfista do Guincho se qualificou no final do ano passado. Na altura dizia a Record que estava a concretizar um sonho. "Neste momento só penso que consegui realizar um sonho, que valeu a pena o trabalho e o esforço. Quero muito viver isto, acho que vai ser incrível!", dizia Kikas em dezembro passado.

Autor: Patrícia Tadeia