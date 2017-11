O Sporting viu esta sexta-feira confirmada a histórica qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, depois de os russos do Fakel Gazprom, campeões da Europa em título, terem vencido na Polónia a equipa do Dartom Bogoria, por 3-0, para afastar os polacos da luta pela qualificação.O apuramento do Sporting para o lote das oito melhores equipas da Europa já havia ficado bem encaminhado na quinta-feira, depois de os leões terem recebido e vencido o Pontoise, campeões da Europa em 2014 e 2016, por 3-0."Estar nos ‘quartos’ é incrível, ainda mais para quem como eu chegou a Portugal numa altura em que a modalidade cá era fraca. Até onde podemos chegar? O mais longe possível", confessou Chen Shi Chao, treinador leonino.

Autor: José Morgado