Quadri abriu a eliminatória contra Mizutani e perdeu por 3-1 (11-9, 7-11, 11-8 e 11-6). Depois, Monteiro impôs-se a Ovtcharov por 3-2 (11-9, 11-8, 8-11, 9-11 e 11-8), igualando a contenda.Contra Samsonov, Diogo Carvalho começou cheio de garra e ganhou o primeiro parcial, após o que o bielorrusso controlou e fechou com 3-1 (6-11, 11-5, 11-6 e 11-2). Finalmente, Monteiro lutou bem, mas perdeu com Mizutani por 3-2, num jogo muito bem disputado até ao fim (11-7, 8-11, 8-11, 11-2 e 13-11).Com este resultado, o TTC Fakel Gazprom isola-se no comando do grupo A da LC, com seis pontos em cinco jornadas. O Sporting é segundo, com cinco, e seguem-se os franceses do Pontoise (de Marcos Freitas), com quatro, e os polacos do Dartom Bogoria, com três pontos.Na próxima partida do Grupo A, o clube de Alvalade recebe, a 23 de novembro, o Pontoise.