Na variante masculina, João Cruz, da Universidade do Porto, garantiu o lugar mais alto do pódio. Hugo Ganchas, da Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa, sagrou-se vice-campeão e Filipe Vitorino, do Instituto Politécnico de Santarém, conquistou o 3.º lugar.Assim, no somatório das participações, o troféu coletivo foi conquistado pela Universidade do Porto, com oito pontos, com o 2.º lugar a ir para o Politécnico do Porto, com 20 pontos, e o 3.º para a Universidade Nova de Lisboa, com 31 pontos.Na vertente universitária participaram 110 atletas, um registo que tem superado o dos anos anteriores neste tipo de competição e que é mais um sinal da popularidade desta vertente, também no meio académico.O Campeonato Nacional Universitário de Corta-Mato integrou o nacional absoluto, promovido pela Federação Portuguesa de Atletismo, e também está incluído o Campeonato Nacional do Desporto Escolar, numa manhã de festa do corta-mato nacional.