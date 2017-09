Continuar a ler

Os objetivos com a mudança para Espanha passam por "estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e até lá continuar a melhorar" os resultados em europeus, mundiais e no 'ranking' olímpico, destacou Bragança, que passa a treinar nas instalações do Clube Sanchez Ellez.



O atleta vimaranense, de 25 anos, vai participar no Open de Riga, na Letónia, no domingo, à procura de continuar nos primeiros lugares da hierarquia mundial e continuar os bons resultados dos últimos anos em -58 kg, em que foi nono nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e bicampeão da Europa em 2014 e 2016.

O lutador de taekwondo Rui Bragança, do Benfica, vai mudar-se para Madrid e passar a ser treinador por Elaia Torrontegui, antiga vice-campeã da Europa, anunciou esta sexta-feira o atleta olímpico, atual número cinco do ranking mundial."Passo a treinar em Madrid, mas não esqueço as minhas origens nem quem me apoiou no percurso de sucesso desportivo já realizado, por isso estou muito grato por todo o trabalho de qualidade que o Hugo Serrão fez comigo", disse o lutador, citado no sítio oficial das 'águias' na Internet, onde destacou o trabalho do antigo treinador.

