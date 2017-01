Continuar a ler

Ainda na derradeira jornada, Miguel Nascimento foi terceiro nos 200 metros mariposa, com o tempo de 1.58,81 minutos.O nadador do Benfica, que na sessão matinal tinha batido o seu recorde pessoal nos 1.500 livres (16.00,14 minutos), foi superado pelo dinamarquês Viktor Bromer, ouro com a marca de 1.58,73, e o belga Luis Croenen, prata em 1.58,73.Por seu lado, Diogo Carvalho, o mais experiente dos nadadores nacionais, bateu o seu recorde pessoal nos 200 costas, ao ser nono no apuramento, em 2.10,35 minutos.