Esta foi a primeira vez que a campeã europeia de juniores, de 18 anos, chegou à terceira ronda de uma prova do circuito mundial, na quinta presença por convite na prova cascalense e depois de quatro eliminações na segunda ronda.



Com esta vitória, Teresa Bonvalot assegura pelo menos o nono lugar, caso seja eliminada na quarta ronda, uma vez que a terceira ronda não elimina.



A portuguesa Teresa Bonvalot venceu esta quinta-feira a australiana Tyler Wright, atual campeã do mundo, e qualificou-se pela primeira vez para a terceira ronda de uma etapa do circuito mundial de surf, no Cascais Women's Pro.Na praia do Guincho, Teresinha venceu o terceiro heat da repescagem, ao somar 9,5 pontos (3,5 e 6), impondo-se a Wright, terceira do ranking mundial, que totalizou 7,23 (3,83 e 3,4).

Autor: Lusa