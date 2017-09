Continuar a ler

A portuguesa de 18 anos, campeã europeia de juniores, já assegurou a melhor classificação de sempre no Cascais Women's Pro, na sua quinta presença com wild-card, depois de quatro eliminações na segunda ronda.



O período de espera do Cascais Women's Pro, oitava e antepenúltima etapa do circuito mundial de surf, decorre até 5 de outubro.

A portuguesa Teresa Bonvalot foi esta quinta-feira relegada para nova repescagem da etapa portuguesa do circuito mundial de surf, ao terminar o primeiro 'heat' da terceira ronda em terceiro, atrás de Nikki van Dijk e Lakey Peterson.Na praia do Guincho, Teresinha somou 4,33 pontos (1 e 3,33), insuficientes para assegurar a passagem direta para os quartos de final, conquistada pela australiana Nikki van Dijk, com 13,23 (7,33 e 5,9). A norte-americana Peterson vai também disputar a quarta ronda, após somar 12,1 (6,67 e 5,43).

Autor: Lusa