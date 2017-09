Continuar a ler

Num heat com poucas ondas, Teresa totalizou apenas 5,94 pontos (para um total de 20) contra 9,80 de Andrew, 11ª do ranking."Este foi, provavelmente, o ano em que mais aprendi. Como estou mais velha em relação às primeiras vezes que competi nesta etapa, também sei olhar para este resultado com maior maturidade. Há ondas boas, mas está difícil, como se pôde ver pelas dificuldades mostradas por algumas das melhores do Mundo. Estou motivada para o resto da época e para os próximos anos. O meu objetivo é juntar-me a este grupo de surfistas e esta foi uma excelente oportunidade de aprendizagem" explicou a portuguesa.À entrada dos quartos-de-final femininos, sobram apenas duas das top 5: a australiana Sally Fitzgibbons (1ª) e a norte-americana Sage Erickson (5º).