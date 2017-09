Continuar a ler

Nas quatro anteriores participações, 'Teresinha', de 18 anos, foi sempre eliminada na segunda ronda, de repescagem, concluindo a competição no 13.º lugar.A havaiana Malia Manuel foi a carrasca da portuguesa em 2016, depois da sul-africana Bianca Buitendag, em 2015, da australiana Stephanie Gilmore, em 2014, e da havaiana Coco Ho, em 2013.Além de Fitzgibbons, também já asseguraram a qualificação direta para a terceira ronda as norte-americanas Courtney Conlogue, segunda da hierarquia e vencedora das últimas duas provas em Cascais, e Lakey Peterson e as havaianas Carissa Moore e Tatiana Weston-Webb.As australianas Tyler Wright, terceira do circuito, e Stephanie Gilmore, quarta e seis vezes campeã do mundo, e a norte-americana Sage Erickson, quinta, vão também disputar a repescagem da prova que está a ser disputada na praia do Guincho e cujo período de espera decorre até 05 de outubro.