A portuguesa tinha sido relegada para a quarta ronda do Cascais Women's Pro, oitava e antepenúltima etapa do circuito mundial de surf pela australiana Nikki van Dijk e a norte-americana Lakey Peterson.



Antes, a campeã europeia de juniores, 61.ª do ranking de qualificação, tinha vencido, na segunda ronda, também de repescagem, a australiana Tyler Wright, atual campeã do mundo, depois de ter sido batida, na estreia, pela igualmente australiana Sally Fitzgibbons, que lidera o circuito, e pela havaiana Coco Ho.



A portuguesa Teresa Bonvalot foi esta sexta-feira eliminada na quarta ronda da etapa portuguesa do circuito mundial de surf, pela australiana Keely Andrew, e terminou o campeonato no nono lugar.Depois de ter vencido um heat pela primeira vez, na sua quinta presença entre a elite, na praia do Guincho, Teresinha perdeu frente a Andrew, 11.ª do circuito, ao somar 5,94 pontos (3,87 e 2,07) no segundo heat, contra 9,8 (5 e 4,8) da australiana.

Autor: Lusa