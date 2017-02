Tiago Cruz repetiu o feito de Pedro Figueiredo duas semana antes e venceu um torneio do Algarve Pro Golf Tour (APGT) no Morgado Golf Course, o campo que irá receber o Open de Portugal de 10 a 14 de maio. O campeão nacional de 2014 e 2015 impôs-se no 2.º Morgado Classic, em Portimão, numa lista de inscritos de 51 jogadores oriundos de oito países, com um bom resultado de 133 pancadas, 13 abaixo do Par, após voltas de 67 e 66.Tiago Cruz bateu o britânico James Adams por 4 pancadas, assegurou um prémio monetário de 2 mil euros, do total de 10 mil que estavam em jogo, e subiu do 6.º ao 3.º lugar da Corrida para o Open de Portugal, o ranking do APGT.Há duas semanas, Pedro Figueiredo, o campeão nacional de 2013, tinha ganho o 1.º Morgado Classic, no mesmo percurso, com 136 (-10) e a meio da semana passada Ricardo Santos sagrou-se vice-campeão do 1.º Álamos Classic, com 127 (-15), no outro campo do Morgado Golf Resort."É um sinal positivo para o golfe nacional ver o Pedro Figueiredo e o Tiago Cruz ganharem torneios no Morgado, o campo onde irá decorrer o Open de Portugal", disse ao Gabinete de Imprensa da FPG o presidente da PGA de Portugal, José Correia."Um resultado de -13 como o do Tiago, com as condições adversas que estavam, de tanto vento e tanta chuva, é excelente. É bom que estes jogadores possam competir no Morgado antes do Open e com estes resultados como os que o 'Figgy' e o Tiago fizeram, as expectativas têm de estar em cima", acrescentou o promotor do APGT e membro da comissão organizadora do Open de Portugal.Já Tiago Cruz mostrou mais cautelas. "Infelizmente os novos tees ainda não estão prontos e, por isso, não pudemos treinar neles. O campo vai ficar mais comprido e vai ser completamente diferente do que estamos habituados", lembrou, ainda de sublinhar: "É um campo com boas condições para receber uma grande prova como o Open de Portugal."José Correia confirma que "estão a ser construídos alguns tees novos", mas mesmo assim julga que terá sido importante para os portugueses poderem competir no mesmo campo do Open: "Acredito que não vá ser aí (nos tees) que os jogadores irão sentir uma grande diferença, mas mais nos greens, que serão mais duros e rápidos. Também acredito que depois destes resultados os portugueses sintam-se cada vez melhor neste campo."Basta recordar as palavras de há duas semanas de Pedro Figueiredo, depois de vencer o 1.º Morgado Classic: "Até pensava que não fosse um campo ideal para as minhas características de jogo, por ser largo, com greens grandes, mas consegui provar o contrário."No caso de Tiago Cruz, por exemplo, apesar do tempo mais chuvoso do que se prevê que esteja em maio, pode testar os approaches que poderão ser fundamentais durante o Open: "Joguei muito bem nestes dois dias, dei vários shots ao pé das bandeiras, com alguns a ficarem com a bola dada. Esta semana só cometi um erro que foi no penúltimo buraco do torneio."Foi o primeiro título do ano civil de 2017 para Tiago Cruz, mas já o segundo da época no APGT de 2016/2017, repetindo as proezas de Pedro Figueiredo e Ricardo Santos, também cada um com dois troféus. O 2.º Morgado Classic contou com 51 participantes vindos do Reino Unido, Irlanda, França, África do Sul, Suécia e 5 portugueses.Apesar do Algarve Pro Golf Tour atrair membros de circuitos internacionais importantes (como o Challenge Tour), os portugueses têm mostrado ser competitivos e ganharam 7 dos 15 torneios disputados: Tiago Cruz no 1.º Pinheiros Altos Classic e no 2.º Morgado Classic, Ricardo Santos no San Lorenzo Classic e no Duvalay Classic, Ricardo Melo Gouveia no Tile Mountain Classic e Pedro Figueiredo no 2.º Pinheiros Altos Classic e no 1.º Morgado Classic.O Algarve Pro Golf Tour tem permitido aos portugueses uma boa rodagem internacional antes do início dos principais circuitos europeus, o Challenge Tour (segunda divisão) e o European Tour (primeira), mas este ano há um aliciante extra: desde o início do 3.º Swing (e este 2.º Morgado Classic foi o evento final do 5.º Swing) que todos os torneios pontuam para a Corrida para o Open de Portugal e o n.º 1 desse ranking irá merecer um convite para o 55.º Open de Portugal @ Morgado Golf Resort.Antes do 2.º Morgado Classic, Ricardo Santos liderava essa ordem de mérito, com o inglês Jamie Abbott mesmo à perna no 2.º lugar. Tiago Cruz tinha caído de 3.º para 6.º, depois de optar por não competir no 1.º Álamos Classic. Com esta vitória, o vice-campeão nacional regressa ao 3.º lugar e fica a menos de 3.500 pontos do n.º 1 Ricardo Santos (o equivalente ao 3.º lugar num torneio deste circuito).Os resultados, classificações e prémios monetários dos jogadores portugueses no 2º Morgado Classic foram os seguintes:1.º Tiago Cruz, 133 pancadas (67+66), -13, €2.0007.º (empatado) Ricardo Santos, 141 (69+72), -5, €45416.º Tiago Rodrigues, 144 (70+74), -2, €15033.º João Ramos, 150 (75+75), +444.º (empatado) Mikael Carvalho, 157 (79+78), +11

